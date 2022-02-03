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Общество

В Башкортостане МРОТ увеличили на 356 рублей

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Министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова рассказала о вступивших в силу с января 2022 года нововведениях, в том числе о повышении минимального размера оплаты труда.

«С первого января в соответствии с федеральным законом минимальный размер оплаты труда увеличился на 8,6% и составляет 13890 рублей. Перемножив это на уральский коэффициент, мы получаем определенную сумму.

Но в Башкортостане мы договорились с работодателями и профсоюзами о большей величине по сравнению с федеральным МРОТом – 14 200 рублях. Важно, что с первого января в нашей республике, в соответствии с соглашением о минимальной заработной плате, ее размер составляет 16 330 рублей», – подчеркнула министр.

Ленара Иванова также напомнила, что в республике вознаграждение за труд при полном рабочем дне не может быть ниже такой суммы.

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