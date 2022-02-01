В Башкортостане увеличился размер социальных выплат

С сегодняшнего дня, первого февраля, ряд социальных пособий увеличился на 8,4%. Рассказываем о том, какие категории людей будут получать повышенные выплаты.
Увеличился размер маткапитала с 484 до 524 тысяч рублей на первого ребенка и до 693 тысяч рублей на второго.
Также на 8,4% увеличились ежемесячные выплаты семьям с детьми и пособия женщинам по беременности и при рождении ребенка.
Настолько же повысили и выплаты людям с ограничениями по здоровью, ветеранам и пострадавшим на производстве.
Ранее Совфед одобрил законопроект об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.
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