В Башкортостане увеличился размер социальных выплат

Увеличился размер маткапитала с 484 до 524 тысяч рублей на первого ребенка и до 693 тысяч рублей на второго.

Также на 8,4% увеличились ежемесячные выплаты семьям с детьми и пособия женщинам по беременности и при рождении ребенка.

Настолько же повысили и выплаты людям с ограничениями по здоровью, ветеранам и пострадавшим на производстве.

Ранее Совфед одобрил законопроект об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.