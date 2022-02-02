Верховный суд Башкортостана оставил в силе приговор активистке Рамиле Саитовой

Верховный суд приговор в отношении Рамили Саитовой оставил в силе приговор Кировского районного суда Уфы, активистка отправится в в колонию-поселение на три года с лишением права заниматься администрированием интернет-сайтов на два года.

Прокуратура сочла приговор слишком мягким и просила три с половиной года колонии.

Рамиля Саитова получила широкую известность после скандального видео, в котором она оскорбляет девушек армянского происхождения.

Позже она призывала в сети жечь православные кресты на Урале, в связи с чем ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ, (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности совершенные с использованием СМИ либо интернета). Также она наряду с другими националистами объявила о создании правительства Башкурдистана, а себя – его председателем, и требовала от армян покинуть республику.

Саитова свою вину не признает и собирается обжаловать решение Верховного суда. По словам ее защиты, заявление на активистку написал мужчина с фамилией Аветисян – такая же фамилия была до брака у супруги главы республики Каринэ Хабировой, однако этот факт в суде не рассматривался.

14 сентября 2021 года Саитова в суде прочла стихотворение собственного сочинения, объявила себя мессией, которую ждали на Земле три тысячи лет, и потребовала освободить ее, так как статус мессии выше законов и президентов. Зачитать один из эпосов, написанных во время пребывания в заключении, судья ей не разрешил.