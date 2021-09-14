Активистка Рамиля Саитова в суде объявила себя мессией

В суде Рамиля Саитова прочла стихотворение собственного сочинения, объявила себя мессией, которую ждали на Земле три тысячи лет, и потребовала освободить ее, так как статус мессии выше законов и президентов. Зачитать один из эпосов, написанных во время пребывания в заключении, судья ей не разрешил.

Рамиля Саитова получила широкую известность после скандального видео, в котором она оскорбляет девушек армянского происхождения.

Позже она призывала в сети жечь православные кресты на Урале, в связи с чем ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ, (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности совершенные с использованием СМИ либо интернета).

Также она наряду с другими националистами объявила о создании правительства Башкурдистана, а себя – его председателем, и требовала от армян покинуть республику.

Из-за условий содержания в СИЗО она объявила голодовку, которая длилась 28 дней. 18 августа Рамилю Саитову увезли из здания суда на скорой, так как ей стало плохо.

Очередное заседание по ее делу назначено на 23 сентября.