В Башкортостане более 2,7 тыс. женщин привились от Covid-19 во время беременности

По словам заместителя министра здравоохранения Игоря Засядкина, в 2021 году 3236 женщин были вакцинированы от коронавируса на этапе планирования беременности, 2763 привились во время беременности, 3214 переболели Covid-19 и 9213 (51,7%) имеют иммунитет.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что под наблюдением врачей находится 10 тысяч беременных, зараженных коронавирусом, у многих из них течение болезни тяжелое.

Кроме того, болезнь зачастую передается новорожденному от матери. В 2021 году через инфекционное отделение для младенцев на базе больницы №17 прошли десятки детей.