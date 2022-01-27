18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане более 2,7 тыс. женщин привились от Covid-19 во время беременности

Поделиться:

Вакцинацию беременных препаратом «ГамКовидВак» («Спутник V») Минздрав одобрил в июне 2021 года. В ходе клинических испытаний никаких осложнений у плода или матерей выявлено не было.

По словам заместителя министра здравоохранения Игоря Засядкина, в 2021 году 3236 женщин были вакцинированы от коронавируса на этапе планирования беременности, 2763 привились во время беременности, 3214 переболели Covid-19 и 9213 (51,7%) имеют иммунитет.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что под наблюдением врачей находится 10 тысяч беременных, зараженных коронавирусом, у многих из них течение болезни тяжелое.

Кроме того, болезнь зачастую передается новорожденному от матери. В 2021 году через инфекционное отделение для младенцев на базе больницы №17 прошли десятки детей.

Уфимский врач рассказала о том, как новорожденные переносят Covid-19

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: