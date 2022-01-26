Министр здравоохранения Башкортостана: «Лично мне трудно понять родителей, которые против вакцинации»

«Сейчас у нас полностью завершили вакцинацию более 86 процентов от взрослого населения, первым компонентом – более 90 процентов. По данному показателю мы на девятом месте в России.

Поступила вакцина для детей и подростков, будем распределять ее по республике. Потребности в ней выявляем во взаимодействии с министерством образования и науки Башкортостана. Многие родители согласны на вакцинацию. Хотя есть и те, кто против, что лично мне трудно понять.

Почему-то когда у нас ломается кран на кухне – мы вызываем сантехника, когда что-то не так с телевизором – сдаем его в ремонт специалисту, а когда дело касается здоровья, мы читаем интернет, просим совета у коллег, обращаемся к блогерам. Существует изобретенная в России, проверенная и испытанная по всем параметрам вакцина. Надо слушаться врачей и прививаться. И детей тоже вакцинировать», – сказал Максим Забелин изданию «Российская газета».