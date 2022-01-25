В Башкортостан поступила первая партия вакцины «Спутник М» для детей

Министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин в соцсетях сообщил о том, что вакцина «Спутник М» уже поступила на склад «Башфармации», готовится разнарядка для распределения в медицинские организации. Этот препарат полностью повторяет «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз.

«Спутник М», как и «Спутник V», вводится в два этапа. В первую очередь Минздрав рекомендует использовать его ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.

Известно, что в первом и втором этапах тестирования участвовали порядка 100 подростков, в третьем – уже 3000. Из значительных побочек выявлено только повышение температуры до 37,4°, в редких случаях – головная боль и нарушения со стороны ЖКТ. В 93% случаев у детей вырабатывался устойчивый иммунитет к коронавирусу.