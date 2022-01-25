Министр здравоохранения Башкортостана: «Будем ждать поступления вакцины для детей 6-11 лет»

«В настоящий момент Минздрав РФ также выдал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины в возрастной группе от шести до 11 лет. Мы следим за этими испытаниями и будем ждать поступления и этой вакцины», – сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Глава Роспотребнадзора Анна Казак ответила на вопрос о том, насколько вообще велика необходимость вакцинации детей в республике:

«В целом, как и всегда в зимний период, у нас напряженная ситуация по ОРВИ, в том числе и по коронавирусу. Порядка 30% от всего количества заболевших гриппом и ОРВИ – это дети. С ковидом процент немного меньше, но хочу отметить, что есть заболеваемость детей в наиболее подвижных, скажем так, группах – это 15-17 лет, а также взрослых 30-49 лет.

Почему я отмечаю эти группы: во-первых, в них идет активный рост заболеваемости как в бессимптомной, так и в легкой формах. Это категории молодых родителей и детей, которые мигрируют, перемещаются, ведут активный образ жизни, и в них мы видим несоблюдение ограничений и мер профилактики, рекомендуемых Роспотребнадзором и Минздравом.

Поэтому сегодня вопрос о вакцинации детей должен обсуждаться в положительном ключе. Родители должны понимать риски и четко и взвешенно принимать это решение. Пользоваться только официальной информацией, которая основывается на научных данных, на многолетнем медицинском опыте и опыте прививочных кампаний. Внедрение этой вакцины для детей ничем не отличается от внедрения любой другой вакцины», – заявила Казак.