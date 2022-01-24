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В Башкортостане из-за штамма «омикрон» заболеваемость Covid-19 выросла на 26%

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24 января на совещании в правительстве республики глава Минздрава Максим Забелин рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

«За третью неделю 2022 года мы видим регистрацию большего числа пациентов с новой коронавирусной инфекцией на 26%.

Это связано с распространением штамма "омикрон" на территории республики Башкортостан», – сказал Максим Забелин. 

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в стране коечный фонд увеличен до 2200 коек, загруженность составляет 60%.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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