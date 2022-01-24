В Башкортостане из-за штамма «омикрон» заболеваемость Covid-19 выросла на 26%

«За третью неделю 2022 года мы видим регистрацию большего числа пациентов с новой коронавирусной инфекцией на 26%.

Это связано с распространением штамма "омикрон" на территории республики Башкортостан», – сказал Максим Забелин.

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в стране коечный фонд увеличен до 2200 коек, загруженность составляет 60%.