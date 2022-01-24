В Башкортостан поступит первая партия вакцины от Covid-19 «Спутник М» для детей

О скором начале вакцинации детей в республике говорят уже давно, в ближайшее время это станет возможным.
Как сообщает министр здравоохранения, 24 или 25 января в республику поступит первая партия препарата «Спутник М» для вакцинации подростков 12-18 лет.
Этот препарат полностью повторяет «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. В первую очередь Минздрав рекомендует использовать «Спутник М» ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.
По состоянию на 24 января первым компонентом привито 93% от подлежащего вакцинации населения (2 311 857 человек), полностью прошли вакцинацию 2 170 837 человек.
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