18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостан поступит первая партия вакцины от Covid-19 «Спутник М» для детей

Поделиться:

О скором начале вакцинации детей в республике говорят уже давно, в ближайшее время это станет возможным.

Как сообщает министр здравоохранения, 24 или 25 января в республику поступит первая партия препарата «Спутник М» для вакцинации подростков 12-18 лет.

Этот препарат полностью повторяет «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. В первую очередь Минздрав рекомендует использовать «Спутник М» ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.

По состоянию на 24 января первым компонентом привито 93% от подлежащего вакцинации населения (2 311 857 человек), полностью прошли вакцинацию 2 170 837 человек.

В школах Башкортостана собирают согласия родителей на вакцинацию детей от Covid-19

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: