В школах Башкортостана собирают согласия родителей на вакцинацию детей от Covid-19

Ситуацию прокомментировала изданию «РБК» заместитель министра образования и науки РБ Альфия Галиева:

«В данный момент по запросу министерства здравоохранения республики проводится мониторинг по количеству обучающихся, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции (при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя). Но повторяем, исключительно на добровольной основе», – сказала Галиева.

Пока что планируют прививать вакциной «Спутник М» подростков от 12 лет. Этот препарат полностью повторяет «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз.

Известно, что в первой фазе испытаний вакцины приняли участие 99 подростков, а в третьей, которая продолжается сейчас, задействовано более трех тысяч добровольцев.

В первую очередь Минздрав рекомендует использовать ее ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.