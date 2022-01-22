За сутки в Башкортостане подтверждено 307 случаев Covid-19

Минздрав Башкортостана отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекцией по состоянию на 22 января 2022 года.
Согласно отчету, суточный прирост больных коронавирусом составил 307 человек. 13 января мы писали о том, что впервые с июля суточный прирост больных Covid-19 составил меньше 200 человек.
Сегодня в стационарах лечатся 172 человек (в возрасте 60+ – 114), из них в тяжелом состоянии – 47 человек, один подключен к ИВЛ.
Зарегистрировано 10 случаев смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19.
35 пациентов с пневмонией обратились в больницы за сутки.
Динамика заболеваемости с конца праздников:
10.1: Covid-19 – 209, смерти – 13, пневмония – 15;
11.1: Covid-19 – 204, смерти – 11, пневмония – 32;
12.1: Covid-19 – 200, смерти – 10, пневмония – 54;
13.1: Covid-19 – 198, смерти – 12, пневмония – 43;
14.1: Covid-19 – 207, смерти – 9, пневмония – 29;
15.1: Covid-19 – 229, смерти – 10, пневмония – 23;
16.1: Covid-19 – 235, смерти – 10, пневмония – 26;
17.1: Covid-19 – 241, смерти – 9, пневмония – 29;
18.1: Covid-19 – 253, смерти – 6, пневмония – 30;
19.1: Covid-19 – 281, смерти – 8, пневмония – 22;
20.1: Covid-19 – 209, смерти – 13, пневмония – 15;
21.1: Covid-19 – 305, смерти – 9, пневмония – 43.
Для сравнения, первого декабря прирост составил 664 человека, 38 человек умерло за сутки и 86 пациентов получили диагноз «внебольничная пневмония».
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