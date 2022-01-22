За сутки в Башкортостане подтверждено 307 случаев Covid-19

Согласно отчету, суточный прирост больных коронавирусом составил 307 человек. 13 января мы писали о том, что впервые с июля суточный прирост больных Covid-19 составил меньше 200 человек.

Сегодня в стационарах лечатся 172 человек (в возрасте 60+ – 114), из них в тяжелом состоянии – 47 человек, один подключен к ИВЛ.

Зарегистрировано 10 случаев смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19.

35 пациентов с пневмонией обратились в больницы за сутки.

Динамика заболеваемости с конца праздников:

10.1: Covid-19 – 209, смерти – 13, пневмония – 15;

11.1: Covid-19 – 204, смерти – 11, пневмония – 32;

12.1: Covid-19 – 200, смерти – 10, пневмония – 54;

13.1: Covid-19 – 198, смерти – 12, пневмония – 43;

14.1: Covid-19 – 207, смерти – 9, пневмония – 29;

15.1: Covid-19 – 229, смерти – 10, пневмония – 23;

16.1: Covid-19 – 235, смерти – 10, пневмония – 26;

17.1: Covid-19 – 241, смерти – 9, пневмония – 29;

18.1: Covid-19 – 253, смерти – 6, пневмония – 30;

19.1: Covid-19 – 281, смерти – 8, пневмония – 22;

20.1: Covid-19 – 209, смерти – 13, пневмония – 15;

21.1: Covid-19 – 305, смерти – 9, пневмония – 43.

Для сравнения, первого декабря прирост составил 664 человека, 38 человек умерло за сутки и 86 пациентов получили диагноз «внебольничная пневмония».