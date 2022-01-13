В Башкортостане впервые с июля суточный прирост больных Covid-19 составил меньше 200 человек

Согласно отчету, суточный прирост больных коронавирусом составил 198 человек.

Последний раз меньше 200 новых пациентов за сутки фиксировали в начале июля 2021 года.

Сегодня в стационарах лечатся 131 человек (в возрасте 60+ – 87), из них в тяжелом состоянии – 51 человек, в ИВЛ никто из них не нуждается.

Зарегистрировано 12 случаев смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19.

43 пациента с пневмонией обратились в больницы за сутки.

Для сравнения, первого декабря прирост составил 664 человека, 38 человек умерло за сутки и 86 пациентов получили диагноз «внебольничная пневмония».