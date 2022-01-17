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Общество

В Башкортостане план вакцинации от Covid-19 выполнен на 85%

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17 января на совещании в правительстве республики глава Минздрава Максим Забелин рассказал о ходе прививочной кампании в регионе.

Согласно отчету, по состоянию на 17 января 2022 года привито первым компонентом 2 253 973 жителя республики (90% от подлежащего вакцинации населения, 72% от общего количества взрослого населения).

Полностью завершили вакцинацию 2 128 538 человек (85% от подлежащего вакцинации населения, 68% от общего количества взрослого населения). Ревакцинацию провели 239 852 человек. Для сравнения, неделю назад все эти показатели были на 2% ниже.

От гриппа в республике в сезоне 2021-2022 привилось 60% взрослого населения.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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