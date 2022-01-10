В Башкортостане план вакцинации от Covid-19 выполнен на 83%

Согласно отчету, по состоянию на 10 января 2022 года привито первым компонентом 2 205 618 жителей республики (88% от подлежащего вакцинации населения, 70% от общего количества взрослого населения).

Полностью завершили вакцинацию 2 075 366 человек (83% от подлежащего вакцинации населения, 66% от общего количества взрослого населения).

По словам Забелина, ускорились темпы вакцинации среди людей старше 60 лет. В республике работает 179 пунктов вакцинации, включая мобильные. Запас вакцины достаточный.

Ранее в Минздраве заявили, что ожидают достижения коллективного иммунитета в феврале 2022 года, то есть к этому месяцу будет выполнен план по вакцинации, поставленный на 2021 год.

Радий Хабиров тогда отметил, что после этого начнется уже другая история – с ревакцинацией населения.

«Если мы такие темпы удержим, думаю, в первую неделю февраля мы к коллективному иммунитету придем. Ну а потом надо будет думать о ревакцинации», – сказал он.