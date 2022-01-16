В Башкортостане Covid-19 подтвердился у 235 человек за сутки

Согласно отчету, суточный прирост больных коронавирусом составил 235 человек.

Сегодня в стационарах лечатся 138 человек (в возрасте 60+ – 96), из них в тяжелом состоянии – 53 человека, в ИВЛ никто из них не нуждается.

Зарегистрировано 10 случаев смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19.

26 пациентов с пневмонией обратились в больницы за сутки.

13 января мы писали о том, что впервые с июля суточный прирост больных Covid-19 составил меньше 200 человек.

Для сравнения, первого декабря прирост составил 664 человека, 38 человек умерло за сутки и 86 пациентов получили диагноз «внебольничная пневмония».