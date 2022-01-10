Радий Хабиров снова перенес дедлайн по выполнению плана вакцинации от Covid-19

Глава Башкортостана Радий Хабиров недоволен работой муниципалитетов по вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
По состоянию на 10 января 2022 года план вакцинации, поставленный на 2021 год, был выполнен только на 83%, за выходные поток желающих привиться значительно иссяк.
Если в декабре Минздрав планировал привить 100% от подлежащего вакцинации населения к началу февраля, то с нынешними темпами сроки перенеслись на начало июля.
Радий Хабиров заявил, что такие темпы недопустимы, но перенес дедлайн по плану вакцинации на 15 февраля.
«Давайте будем будем работать с теми муниципалитетами, которые тянут нас назад с планом вакцинации. Ряд муниципалитетов делает 110%, а у некоторых маленьких – 70% всего», – сказал глава республики.
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