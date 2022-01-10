Радий Хабиров снова перенес дедлайн по выполнению плана вакцинации от Covid-19

По состоянию на 10 января 2022 года план вакцинации, поставленный на 2021 год, был выполнен только на 83%, за выходные поток желающих привиться значительно иссяк.

Если в декабре Минздрав планировал привить 100% от подлежащего вакцинации населения к началу февраля, то с нынешними темпами сроки перенеслись на начало июля.

Радий Хабиров заявил, что такие темпы недопустимы, но перенес дедлайн по плану вакцинации на 15 февраля.

«Давайте будем будем работать с теми муниципалитетами, которые тянут нас назад с планом вакцинации. Ряд муниципалитетов делает 110%, а у некоторых маленьких – 70% всего», – сказал глава республики.