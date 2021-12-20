Радий Хабиров высказался о введении новых коронавирусных ограничений

«Понятно, что по выходным всегда существенное снижение темпов вакцинации, но с каждой неделей у нас немного ситуация начинает хромать.

Прежде всего, я обращаю внимание на то, что до Нового года мы никаких изменений в Указ, если все будет идти так же, не вносим, но существующие ограничения остаются.

Поэтому контрольное управление я прошу в эти дни работать и мне докладывать о ходе ситуации. Завтра или послезавтра мы проведем оперативный штаб, где опять посмотрим, какая динамика вакцинации в мунипалитетах.

Я прошу подтянуться те муниципалитеты, где традиционно занижены темпы вакцинации. Потихоньку мы к заветной цифре все-таки приближаемся», – сказал Радий Хабиров.