Радий Хабиров высказался о снятии коронавирусных ограничений

«Мы фиксируем, что ситуация с коронавирусом в республике стабильная. Вместе с тем оснований для снятия ограничений нет. Тем более что в России уже выявлены случаи заражения штаммом "омикрон". А значит, рано или поздно он придет в Башкортостан. И мы должны быть к этому готовы.

Мы дали людям возможность немного отдохнуть в новогодние праздники. Но со следующей недели мы усилим проверки исполнения предприятиями требований об обязательной вакцинации сотрудников и в целом соблюдения санитарных норм и ограничений в торговых центрах и других общественных местах», – сказал Радий Хабиров.

Ранее в Минздраве заявили, что ожидают достижения коллективного иммунитета в феврале 2022 года, то есть к этому месяцу будет выполнен план по вакцинации, поставленный на 2021 год.

Радий Хабиров тогда отметил, что после этого начнется уже другая история – с ревакцинацией населения.

«Если мы такие темпы удержим, думаю, в первую неделю февраля мы к коллективному иммунитету придем. Ну а потом надо будет думать о ревакцинации», – сказал он.