Уфимский блогер Рустам Набиев получил новые протезы за 6 млн рублей

«Теперь у меня новые протезы от компании Ottobock Kenevo. В связи с долгим перерывом и отсутствием практики ходьбы, пока тяжеловато, но я наверстаю упущенное.

Кстати, с ними ходить намного проще. Во-первых, они легче по весу на 2,5 кг предыдущих, и во-вторых, они сделаны специально для "парников", у кого ампутация выше колена. Стоимость – приблизительно шесть млн рублей.

Столько приятных событий перед Новым годом, и при этом столько работы предстоит. Но я этого не боюсь, ведь по жизни я достигатор», – написал Набиев в Instagram.