Уфимский блогер Рустам Набиев получил новые протезы за 6 млн рублей

Блогер, альпинист-рекордсмен и член Общественной палаты России Рустам Набиев прибыл в Москву, чтобы забрать новые протезы.
«Теперь у меня новые протезы от компании Ottobock Kenevo. В связи с долгим перерывом и отсутствием практики ходьбы, пока тяжеловато, но я наверстаю упущенное.
Кстати, с ними ходить намного проще. Во-первых, они легче по весу на 2,5 кг предыдущих, и во-вторых, они сделаны специально для "парников", у кого ампутация выше колена. Стоимость – приблизительно шесть млн рублей.
Столько приятных событий перед Новым годом, и при этом столько работы предстоит. Но я этого не боюсь, ведь по жизни я достигатор», – написал Набиев в Instagram.
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