В Башкортостане пандемия Covid-19 идет на спад

Согласно отчету, суточный прирост больных коронавирусом составил 559 человек.

В стационарах лечатся 372 человека (в возрасте 60+ – 242), из них в тяжелом состоянии – 101 человек, пятеро подключены к ИВЛ.

Зарегистрировано 29 случаев смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19.

53 пациента с пневмонией обратились в больницы за сутки.

Динамика заболеваемости с начала декабря:

1.12: Covid-19 – 664, смерти – 38, пневмония – 86;

2.12: Covid-19 – 662, смерти – 34, пневмония – 82;

3.12: Covid-19 – 660, смерти – 37, пневмония – 65;

4.12: Covid-19 – 653, смерти – 36, пневмония – 67;

5.12: Covid-19 – 641, смерти – 38, пневмония – 64;

6.12: Covid-19 – 632, смерти – 36, пневмония – 59;

7.12: Covid-19 – 624, смерти – 26, пневмония – 61;

8.12: Covid-19 – 611, смерти – 35, пневмония – 42;

9.12: Covid-19 – 589, смерти – 31, пневмония – 44;

10.12: Covid-19 – 573, смерти – 34, пневмония – 45;

Можно заметить, что прирост больных пневмонией снизился в полтора-два раза, впервые за последнее время регистрируется меньше 600 больных Covid-19 за сутки. Ранее мы приводили динамику заболеваемости на конец ноября.