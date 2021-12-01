В Башкортостане снизился суточный прирост больных Covid-19

По состоянию на первый день зимы зафиксировано 664 новых пациента с коронавирусом за сутки и 38 случаев смерти из-за осложнений, вызванных этой болезнью.

В стационарах лечатся 476 пациентов, в том числе в возрасте 60+ – 306, 112 человек в тяжелом состоянии, 12 подключены к ИВЛ.

86 обратившимся в больницы за последние сутки был поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

Динамика заболеваемости за последние две недели:

17.11: Covid-19 – 678, смерти – 32, пневмония – 122;

18.11: Covid-19 – 681, смерти – 33, пневмония – 131;

19.11: Covid-19 – 677, смерти – 28, пневмония – 124;

20.11: Covid-19 – 679, смерти – 31, пневмония – 114;

21.11: Covid-19 – 677, смерти – 29, пневмония – 118;

22.11: Covid-19 – 675, смерти – 30, пневмония – 127;

23.11: Covid-19 – 673, смерти – 37, пневмония – 145;

24.11: Covid-19 – 674, смерти – 31, пневмония – 97;

25.11: Covid-19 – 672, смерти – 33, пневмония – 98;

26.11: Covid-19 – 674, смерти – 38, пневмония – 95;

27.11: Covid-19 – 672, смерти – 36, пневмония – данных нет;

28.11: Covid-19 – 669, смерти – 25, пневмония – 94;

29.11: Covid-19 – 665, смерти – 32, пневмония – 88;

30.11: Covid-19 – 667, смерти – 34, пневмония – 87.

Можно заметить, что прирост больных пневмонией снизился в полтора раза и впервые с начала ноября регистрируется меньше 670 больных Covid-19 за сутки. Это означает, что скоро вниз пойдет и показатель смертности от осложнений.