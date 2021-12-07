87% населения Уфы вакцинировано от Covid-19

Как сообщает Роспотребнадзор, с начала пандемии в Уфе зарегистрировано 34 690 случаев заболевания коронавирусом.

Глава администрации Сергей Греков заявил, что в городе вакцинировано 87% населения, назвав это хорошим показателем, однако добавил, что работу в этом направлении необходимо продолжать.

В начале декабря Радий Хабиров писал о том, что по республике выполнено порядка 80% от плана вакцинации и для создания коллективного иммунитета нужно привить еще порядка 480 тыс. человек.