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Общество

87% населения Уфы вакцинировано от Covid-19

На оперативном совещании в Уфе седьмого декабря обсудили ход вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Как сообщает Роспотребнадзор, с начала пандемии в Уфе зарегистрировано 34 690 случаев заболевания коронавирусом.

Глава администрации Сергей Греков заявил, что в городе вакцинировано 87% населения, назвав это хорошим показателем, однако добавил, что работу в этом направлении необходимо продолжать.

В начале декабря Радий Хабиров писал о том, что по республике выполнено порядка 80% от плана вакцинации и для создания коллективного иммунитета нужно привить еще порядка 480 тыс. человек.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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