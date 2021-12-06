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В Башкортостане эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 50%

Традиционный сезон гриппа и ОРВИ в 2021 году, как и в прошлом, пересекается с пандемией коронавируса, что вызывает опасения у медиков.

Шестого декабря на совещании в правительстве глава Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что по состоянию на эту дату эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в республике превышен на 50,7%.

Почти половина заболевших (46,4%) – это дети в возрасте от семи до 14 лет, однако очагов по гриппу не зарегистрировано. Сейчас Роспотребнадзор держит на особом контроле заболеваемость в детсадах.

Кроме того, в республике зафиксировано 106 случаев заболевания гриппом H3N2. Это относительно недавно обнаруженная мутация свиного гриппа.

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