В Башкортостане эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 50%

Шестого декабря на совещании в правительстве глава Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что по состоянию на эту дату эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в республике превышен на 50,7%.

Почти половина заболевших (46,4%) – это дети в возрасте от семи до 14 лет, однако очагов по гриппу не зарегистрировано. Сейчас Роспотребнадзор держит на особом контроле заболеваемость в детсадах.

Кроме того, в республике зафиксировано 106 случаев заболевания гриппом H3N2. Это относительно недавно обнаруженная мутация свиного гриппа.