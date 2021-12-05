В Башкортостане могут продлить школьные каникулы

Об этом изданию «РИА» сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров:

«Если мы почувствуем, что школьники болеют – сейчас же начинается сезонный грипп – тогда мы, возможно, подчёркиваю - возможно, можем продлить еще на неделю каникулы. Не более того. Потому что мы уже делали так по осенним каникулам, это дает очень положительный эффект», – сообщил Хабиров.

Однако для введения дополнительных коронавирусных ограничений власти оснований пока не видят:

«Мы считаем, что на данный момент абсолютно сбалансированная система ограничений... Все необходимые меры мы приняли», – добавил глава республики.