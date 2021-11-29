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В Башкортостане план вакцинации от Covid-19 выполнен почти на 70%

Минздрав Башкортостана отчитался о ходе программы вакцинации против новой коронавирусной инфекции в регионе.

Согласно отчету, по состоянию на 29 ноября 2021 года привито первым компонентом 1 968 753 человека (79,2% от подлежащего вакцинации населения).

Полностью завершили вакцинацию 1 708 208 человек. (68,7% от подлежащего вакцинации населения).

За последние сутки подтвердилось 665 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 450 человек лечатся в стационарах, большая часть из них (297) – в возрасте 60+.

В тяжелом состоянии находятся 67 пациентов, 10 подключены к ИВЛ.

Для сравнения, 17 ноября мы писали о том, что в стационарах находилось 766 человек, из них в тяжелом состоянии – 118, на ИВЛ – 12. То есть количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, значительно снижается.

За сутки зарегистрировано 32 случая смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19. Всего с начала пандемии из-за болезни погибло 3511 человек.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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