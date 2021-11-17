18+
  • Город
  • Город
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Город

В Башкортостане Covid-19 подтвердился у 678 человек за сутки

Несмотря на то, что власти заявляют об улучшении ситуации по коронавирусу и сокращении коечного фонда, все показатели держатся на уровне пиковых с начала пандемии.

17 ноября суточный прирост больных коронавирусом составил 678 человек, пневмонией – 139, 32 пациента умерли.

В стационарах лечатся 766 человек, из них в тяжелом состоянии – 118, на ИВЛ – 12.

С третьего ноября в республике каждый день фиксируется более 670 новых случаев заражения Covid-19 и 13-37 случаев смертельного исхода из-за осложнений, вызванных этой инфекцией.

Подавляющее большинство погибших с начала пандемии (2766 из 3128 человек) – люди в возрастной категории 60+.

В Башкортостане закрываются Covid-госпитали

В Башкортостане снизилась заболеваемость Covid-19

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: