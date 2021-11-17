В Башкортостане Covid-19 подтвердился у 678 человек за сутки

17 ноября суточный прирост больных коронавирусом составил 678 человек, пневмонией – 139, 32 пациента умерли.

В стационарах лечатся 766 человек, из них в тяжелом состоянии – 118, на ИВЛ – 12.

С третьего ноября в республике каждый день фиксируется более 670 новых случаев заражения Covid-19 и 13-37 случаев смертельного исхода из-за осложнений, вызванных этой инфекцией.

Подавляющее большинство погибших с начала пандемии (2766 из 3128 человек) – люди в возрастной категории 60+.