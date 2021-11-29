В Башкортостане в декабре некоторым жителям увеличат пенсию

Всего прибавку получат три категории людей.

1. Те, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для них увеличится в два раза – до 12 089 рублей.

2. Пенсионерам, уволившимся в августе текущего года, проиндексируют выплаты, так как пройдет три месяца после увольнения.

3. Жители, подавшие заявление на перерасчет в ноябре, получат повышенные выплаты.

Ранее мы писали о том, что с первого января 2022 года в Башкортостане изменятся правила выплаты пенсий, в том числе из пенсий перестанут удерживать средства, если получатель признан банкротом. С полным списком изменений можно ознакомиться тут.