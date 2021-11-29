В Башкортостане в декабре некоторым жителям увеличат пенсию

С первого декабря нескольким категориям жителей автоматически пересчитают пенсии. Рассказываем о том, какие изменения ждут пенсионеров и кого они коснутся.
Всего прибавку получат три категории людей.
1. Те, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для них увеличится в два раза – до 12 089 рублей.
2. Пенсионерам, уволившимся в августе текущего года, проиндексируют выплаты, так как пройдет три месяца после увольнения.
3. Жители, подавшие заявление на перерасчет в ноябре, получат повышенные выплаты.
Ранее мы писали о том, что с первого января 2022 года в Башкортостане изменятся правила выплаты пенсий, в том числе из пенсий перестанут удерживать средства, если получатель признан банкротом. С полным списком изменений можно ознакомиться тут.
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