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Общество

В Башкортостане изменятся правила выплаты пенсий

Министерство труда и социальной защиты утвердило изменения в порядке выплаты пенсий и контроля за их начислением.

Новые правила вступят в силу первого января 2022 года.

Пожалуй, главный пункт – теперь из пенсий перестанут удерживать средства, если получатель признан банкротом. Это особенно актуально в нынешнее время, когда пожилые люди все чаще становятся жертвами недобросовестных кредиторов.

Пенсию умершего человека смогут получать его наследники, подав заявление в ПФР.

Также жители республики смогут сами выбирать, как получать выплаты – на почте или через другую организацию.

В случае введения режима ЧС пенсионеры, проживающие на территории его действия, смогут подать заявление на досрочную выплату пенсии.

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