Как в Башкортостане пройдут новогодние корпоративы и утренники?

Отдельные ограничения на период новогодних корпоративов в кафе и ресторанах вводить не будут. По-прежнему заведения, рассчитанные на 50+ мест, будут принимать посетителей только с сертификатами.

Глава Минобра Айбулат Хажин подтвердил информацию, опубликованную ранее пресс-службой ведомства: родители и представители воспитанников детских садов смогут присутствовать на новогодних утренниках при наличии QR-кода, подтверждающего полное прохождение вакцинации или перенесенное недавно заболевание Covid-19.

Хороводов вокруг елок не будет, запрещено привлечение сторонних аниматоров, артистов, фотографов и так далее.

Только со справками о вакцинации или перенесенной болезни допустят и в концертные залы во время новогодних спектаклей.