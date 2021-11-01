В Башкортостане зарегистрировано более 8 тыс. действующих больных коронавирусом

Согласно отчету Минздрава, первого ноября суточный прирост пациентов с Covid-19 составил 666 человек, зарегистрирован 171 пациент с пневмонией.

Всего на сегодняшний день 8212 человек болеют коронавирусом в республике, 901 из них лечится в стационарах, 41 пациент переносит болезнь в тяжелой форме, четверо подключены к ИВЛ.

С 13 октября суточный прирост по Covid-19 держится в диапазоне 660-670 человек, фиксируется 35-37 случаев летального исхода из-за осложнений, вызванных коронавирусом, ежедневно.

Ранее мы писали о том, что в инфекционных отделениях республики госпитализирован 141 ребенок с диагнозом Covid-19.