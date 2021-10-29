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«Откровенно говоря, боль не отпускает». Радий Хабиров опубликовал пост в годовщину смерти Ульфата Мустафина

29 октября 2020 года глава Администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

instagram.com/khabirovradii

«Сегодня год, как нет с нами Ульфата Мансуровича... это была очень-очень тяжелая потеря. Откровенно говоря, боль не отпускает... и так для очень многих людей.

Именно поэтому на маленьком сельском кладбище на могиле Ульфата Мансуровича круглый год были цветы... прошел год. И сегодня я и мои родные приняли решение отпустить душу Ульфата Мансуровича и больше не плакать и не горевать по нему, по крайней мере постараемся... ведь его душе на небесах спокойнее, когда мы вспоминаем его со светом и теплом в душе, без слез и без горести... а ведь у нас еще задача завершить то, что задумал Ульфат Мансурович, и подготовить Уфу к 450-летию.

Прошедший год был годом потерь для многих башкортостанцев, всем я искренне соболезную. Но мы все равно победим болезнь, которая унесла многих, и вернемся к нормальной жизни и созиданию. Берегите себя!

Р.S. Пусть он всегда останется в наших сердцах и памяти таким!» – подписал Радий Хабиров это фото.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом

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