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Тамара Тансыккужина стала заместителем председателя Госсобрания Башкортостана

В парламенте республики прошло голосование за кандидатов на должность заместителя председателя Госсобрания, которую сегодня занимает Константин Толкачев.

gsrb.ru

Большинством голосов парламентарии поддержали кандидатуру Тамары Тансыккужиной, выдвинутую от фракции «Единая Россия».

В 2021 году Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам. Она родилась в городе Набережные Челны, но школу и вузы оканчивала уже в Башкортостане, с 2002 года живет в Уфе. Входит в Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

Занимавшая ранее должность заместителя председателя парламента Эльвира Аиткулова после сентябрьских выборов перешла в Госдуму.

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