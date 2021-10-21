Тамара Тансыккужина стала заместителем председателя Госсобрания Башкортостана

Большинством голосов парламентарии поддержали кандидатуру Тамары Тансыккужиной, выдвинутую от фракции «Единая Россия».

В 2021 году Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам. Она родилась в городе Набережные Челны, но школу и вузы оканчивала уже в Башкортостане, с 2002 года живет в Уфе. Входит в Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

Занимавшая ранее должность заместителя председателя парламента Эльвира Аиткулова после сентябрьских выборов перешла в Госдуму.