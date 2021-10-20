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Уфимцы не поддержали идею сделать выходными дни с 30 октября по 7 ноября

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по седьмое ноября нерабочие дни из-за тяжелой ситуации по коронавирусу.

В регионах со сложной эпидемиологической обстановкой, к которым можно отнести и Башкортостан, предложили объявить выходные уже с 23 октября.

В случае одобрения меры заработная плата будет сохранена, как это было в прошлом году.

Как сообщает издание «РИА Новости», согласно результатам опросов среди населения от 19 и 20 октября, 56% респондентов инициативу поддержали, в том числе в городах-миллионниках Краснодаре (63%), Омске (62%) и Волгограде (60%).

Меньше всего поддержки идея получила в Уфе и Челябинске (по 43%), а также в Екатеринбурге (44%).

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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