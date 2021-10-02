В Башкортостане зарегистрировано почти 500 новых пациентов с коронавирусом за сутки

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 496 новых случаев заболевания коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии.

Кроме того, зарегистрировано 23 случая смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом – это также антирекорд за всю историю. Для сравнения, в конце августа стабильно фиксировалось 11-12 случаев ежедневно.

В тяжелом состоянии находятся 41 пациент, 17 подключены к ИВЛ. Большинство больных, лечащихся в стационарах (486 из 786), относятся к возрастной категории 60+. Ранее в Минздраве заявили, что среди пациентов с осложнениями очень мало привитых.