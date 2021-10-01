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Общество

В Башкортостане побиты антирекорды по количеству заболевших и умерших от Covid-19 за сутки

Инфекционисты по всей России говорят о начале четвертой волны пандемии коронавируса и прогнозируют, что она будет тяжелее, чем все предыдущие.

Согласно отчему Минздрава, первого октября суточный прирост больных коронавирусом составил 452 человека – это рекорд с начала пандемии.

Обновил антирекорд и показатель суточной смертности из-за осложнений, вызванных Covid-19: 22 человека. Всего за 1,5 года болезнь по официальным данным унесла жизни 1637 человек в республике.

Первую прививку от Covid-19 сделали почти 1,3 млн. жителей республики, полностью завершили вакцинацию 1,2 млн. человек.

Первого октября Радий Хабиров в соцсетях анонсировал возврат некоторых коронавирусных ограничений. Они будут вводиться поэтапно в течение первой половины октября.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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