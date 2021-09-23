В Башкортостане снова побит рекорд по заболевшим и умершим от Covid-19

Суточный прирост заболевших коронавирусом в республике составил 344 человека – это новый рекорд с начала пандемии.

Антирекорды обновляются буквально каждую неделю с середины лета. 22 сентября было 333 новых случая, 21 – 319.

6157 человек находятся на амбулаторном лечении, в стационарах – 672 человека, из них 51 пациент лежит в отделении интенсивной терапии, 13 подключены к ИВЛ. Инфекционный коечный фонд занят на 84,9%.

Большая часть пациентов на амбулаторном лечении (3518 человек) старше 60 лет. Ранее в Минздраве сообщили о том, что сейчас болеет коронавирусом очень много детей.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 178. Зарегистрировано 20 случаев смерти из-за осложнений Covid-19, это тоже рекорд с начала пандемии.