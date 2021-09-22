В Башкортостане растет заболеваемость Covid-19 среди детей

«В настоящий момент отмечается увеличение числа заболевших среди детей. На стационарном лечении находятся 99 юных пациентов (младше 18 лет), амбулаторное лечение проходят более 240 детей, и порядка двух тысяч детей обследуются с подозрением на Covid-19. Возрастает количество семейных очагов», – сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на брифинге по коронавирусу.

22 сентября Минобр принял решение перевести часть школьников да дистанционное обучение в тех муниципалитетах, где эпидобстановка хуже всего.

Сейчас в России наиболее распространен так называемый штамм «Дельта»: у него те же самые последствия, что и у «уханьского», но другие первые симптомы: чаще всего пациенты жалуются на сильные расстройства ЖКТ. Кроме того, этим штаммом дети болеют во всех формах, как и взрослые.