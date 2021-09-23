В Башкортостане назначен новый омбудсмен по правам ребенка

До недавнего времени омбудсменом по правам ребенка в Башкортостане на протяжении 11 лет была Милана Скоробогатова, она по результатам прошедших 17-19 сентября выборов стала депутатом и перешла в Госсобрание.

Кандидатуру Ольги Панчихиной поддержал глава республики Радий Хабиров. Раньше она возглавляла Общественную палату республики, является автором многих общественных инициатив, организатором благотворительных акций и социальных проектов.

После голосования Панчихина принесла присягу, пообещав работать в направлении повышения качества жизни семей с детьми в республике и защиты прав детей-сирот.