В Уфе на фото попала женщина, дважды проголосовавшая на разных участках

Фотограф одного из региональных СМИ Владимир Ковальчук, просматривая фото, сделанные им во время минувших выборов, обнаружил на них подтверждение факта проведения стандартной выборной «карусели» – (многократное голосование одного и того же избирателя).
«Ощущение дежавю с явкой и с выборами вообще не покидает меня, и этот фотофакт – лишнее тому подтверждение. Два фото одной женщины, в один день голосующей на разных УИКах, попавшей под объектив моей камеры. Сам бы не поверил, но это факт.
На первом фото на столбе УИК указан №391, на втором фото – гимназия 115, номер УИК не помню, но он там был один, несложно узнать. Фото мои, сам снимал, есть RAW-файлы, монтаж исключен», – написал фотограф в соцсетях.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось множество сообщений от наблюдателей о критических нарушениях на участках по всей республике. Радий Хабиров тем временем заявил, что «выборы в республике прошли достойно» и что жалоб на выборы было мало.
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