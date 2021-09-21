В Уфе на фото попала женщина, дважды проголосовавшая на разных участках

«Ощущение дежавю с явкой и с выборами вообще не покидает меня, и этот фотофакт – лишнее тому подтверждение. Два фото одной женщины, в один день голосующей на разных УИКах, попавшей под объектив моей камеры. Сам бы не поверил, но это факт.

На первом фото на столбе УИК указан №391, на втором фото – гимназия 115, номер УИК не помню, но он там был один, несложно узнать. Фото мои, сам снимал, есть RAW-файлы, монтаж исключен», – написал фотограф в соцсетях.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось множество сообщений от наблюдателей о критических нарушениях на участках по всей республике. Радий Хабиров тем временем заявил, что «выборы в республике прошли достойно» и что жалоб на выборы было мало.