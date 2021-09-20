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Радий Хабиров объявил победу «Единой России» на выборах в Башкортостане

Глава республики озвучил данные экзитполов после выборов в Госдуму РФ, проходивших 17-19 сентября.

instagram.com/khabirovradii

По словам Радия Хабирова, «выборы в республике прошли достойно», явка составила порядка 70%.

Данные экзитполов указывают на победу «Единой России» с большим перевесом – более 60% голосов избирателей. На втором месте КПРФ, на третьем – ЛДПР.

Ранее мы писали о том, что от наблюдателей со всей республики поступали сообщения о нарушениях, наиболее частое из них – наблюдателей просто снимали с участков и не допускали до работы по фейковым документам.

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