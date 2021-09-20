Радий Хабиров объявил победу «Единой России» на выборах в Башкортостане

По словам Радия Хабирова, «выборы в республике прошли достойно», явка составила порядка 70%.

Данные экзитполов указывают на победу «Единой России» с большим перевесом – более 60% голосов избирателей. На втором месте КПРФ, на третьем – ЛДПР.

Ранее мы писали о том, что от наблюдателей со всей республики поступали сообщения о нарушениях, наиболее частое из них – наблюдателей просто снимали с участков и не допускали до работы по фейковым документам.