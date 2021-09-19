В Башкортостане зафиксированы множественные нарушения на выборах

На сайте ЦИК Башкортостана было указано, что на на УИК №38 (школа №119) за два дня проголосовало 1372 человека, хотя по данным наблюдателей, их было намного меньше – 490 человек. Ни председатель УИК, ни секретарь ЦИК объяснить расхождения не смогли.

В пятницу вечером на УИК №482 в Нефтекамске член участковой комиссии заявил, что во время вскрытия урны другой член комиссии вбросил стопку бюллетеней.

Территориальная избирательная комиссия после изучения видео решила отстранить заместителя председателя УИК, однако это решение было отменено судом, результаты голосования на участке пересматривать не будут.

На УИК №3078 в Уфимском районе у члена комиссии под столом обнаружили пакет с бюллетенями, в них были внесены паспортные данные неких людей, это было снято на видео. На место вызвали полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело, председатель ТИК назвал ситуацию «фейком».

Региональные СМИ со ссылкой на наблюдателей сообщают о том, что явка низкая, многие голосуют по открепительным и делают фото с урной для отчета кому-то. Очень много заявок на голосование на дому, все обработать невозможно физически даже за три дня. Наблюдателей отзывают под надуманными предлогами.

На некоторых участках зафиксированы фейковые члены УИК с правом совещательного голоса. Их пытаются отзывать, но проверить всех невозможно.