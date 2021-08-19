Активистку Рамилю Саитову увезли на скорой из здания суда

Рамиля Саитова получила широкую известность после скандального видео, в котором она оскорбляет девушек армянского происхождения.

Позже она призывала в сети жечь православные кресты на Урале, в связи с чем ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ, (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности совершенные с использованием СМИ либо интернета).

Также она наряду с другими националистами объявила о создании правительства Башкурдистана, а себя – его председателем, и требовала от армян покинуть республику.

На прошлом слушании Кировский районный суд продлил арест активистки до 14 октября текущего года.

Из-за условий содержания в СИЗО она объявила голодовку, которая продолжается уже 28 дней. Перед этим заседанием около здания дежурила машина скорой, поэтому как только Саитовой стало плохо, ее оперативно доставили в хирургическое отделение больницы №22. Слушание отложили до выздоровления обвиняемой.