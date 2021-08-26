В Башкортостане изменится величина прожиточного минимума

В соответствии с этим постановлением, подписанным премьер-министром правительства Андреем Назаровым, с первого января 2022 года:

– средняя величина прожиточного минимума составит 10 397 рублей на человека (раньше – 10 015 рублей);

– для трудоспособного населения – 11 333 рубля (раньше – 10 641 рубль);

– для пенсионеров – 9845 рублей (раньше – 9605 рублей);

– для детей – 10 329 рублей (раньше – 10 077 рублей).

Эти цифры необходимы в том числе для расчета выплаты пособий. Они будут действовать до 31 декабря 2022 года.