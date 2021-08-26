В Башкортостане изменится величина прожиточного минимума

На портале правовой информации опубликован документ об установлении величины прожиточного минимума в Башкортостане на 2022 год.
В соответствии с этим постановлением, подписанным премьер-министром правительства Андреем Назаровым, с первого января 2022 года:
– средняя величина прожиточного минимума составит 10 397 рублей на человека (раньше – 10 015 рублей);
– для трудоспособного населения – 11 333 рубля (раньше – 10 641 рубль);
– для пенсионеров – 9845 рублей (раньше – 9605 рублей);
– для детей – 10 329 рублей (раньше – 10 077 рублей).
Эти цифры необходимы в том числе для расчета выплаты пособий. Они будут действовать до 31 декабря 2022 года.
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