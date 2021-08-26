В Башкортостане изменятся правила начисления некоторых пособий

Изменения коснутся коснутся трех видов пособий:

– на детей от трех до семи лет;

– одиноким родителям;

– женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Если раньше пособия не начислялись семьям, в которых есть две и более машины, то по новым правилам, если автомобиль находится под арестом или в розыске, его при принятии решения о выплатах учитывать не будут. Эти изменения пока в планах.

Выплаты по первому пособию составляют до 100% регионального прожиточного минимума (10 015 рублей в Башкортостане), по двум другим – 50% регионального прожиточного минимума.