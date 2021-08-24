В Башкортостане зафиксирован рекордный суточный прирост больных Covid-19

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 300 новых случаев заболевания коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии.

Прошлый антирекорд был установлен 23 августа – тогда было 297 новых пациентов.

Кроме того, зарегистрировано 15 случаев смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом – это также антирекорд за всю историю. До 24 августа стабильно фиксировалось 11-12 случаев ежедневно.

В тяжелом состоянии находятся 53 больных. Ранее на совещании в правительстве сообщили о том, что в больницах с Covid-19 лежат 23 ребенка.