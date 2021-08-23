Covid-19 в Башкортостане: рекордный прирост, в больницах много детей

1. На оперативном совещании в правительстве республики представитель Минздрава сообщил о том, что за последние сутки зарегистрировано 297 новых пациентов с коронавирусом – это рекордный суточный прирост с начала пандемии.

2. Антирекорд обновляется второй день подряд: 22 августа было зарегистрировано 295 новых случая заражения инфекцией.

3. По прежнему ежедневно фиксируется 11-12 случаев смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19. Всего по состоянию на 23 августа умерло 999 человек.

4. По словам замминистра здравоохранения республики, сейчас лечатся почти четыре тысячи жителей с диагнозом Covid-19, среди них 2500 человек старше 60 лет. Госпитализированы 23 ребенка. Более 80 пациентов в тяжелом состоянии.