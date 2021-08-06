В Башкортостане от Covid-19 вакцинировались 90% врачей

Как сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на министра здравоохранения Максима Забелина, в Башкортостане почти 90% сотрудников медицинских организаций уже прошли вакцинацию. В основном использовался препарат «Спутник V».

Сейчас у жителей есть три вакцины на выбор: это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» – все они двухкомпонентные, но отличаются по принципу действия. Считается, что эффективность и побочки у них примерно одинаковые.

Также можно привиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», эффективность которого значительно ниже, врачи рекомендуют использовать его для ревакцинации.