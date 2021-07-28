В Башкортостане обновился антирекорд по количеству смертей от Covid-19 за сутки

Более чем в шесть раз увеличился ежедневный прирост больных коронавирусом по сравнению с тем же периодом прошлого года.
28 июля пресс-служба Минздрава сообщила о том, что за прошедшие сутки было зарегистрировано восемь случаев смертей из-за осложнений Covid-19.
Общее количество погибших в республике за время пандемии – 748 человек.
Новых пациентов с диагнозом коронавирус – 258, прирост больных пневмонией за 24 часа составил 132 человека.
Две недели назад мы писали о том, как менялся ежедневный прирост за последнее время. Тогда каждый день прибывало 220-230 пациентов с коронавирусом, фиксировали 4-6 летальных исходов. Для сравнения, в августе 2020 года регистрировали менее 40 случаев заболевания в день.
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