В Башкортостане обновился антирекорд по количеству смертей от Covid-19 за сутки

28 июля пресс-служба Минздрава сообщила о том, что за прошедшие сутки было зарегистрировано восемь случаев смертей из-за осложнений Covid-19.

Общее количество погибших в республике за время пандемии – 748 человек.

Новых пациентов с диагнозом коронавирус – 258, прирост больных пневмонией за 24 часа составил 132 человека.

Две недели назад мы писали о том, как менялся ежедневный прирост за последнее время. Тогда каждый день прибывало 220-230 пациентов с коронавирусом, фиксировали 4-6 летальных исходов. Для сравнения, в августе 2020 года регистрировали менее 40 случаев заболевания в день.