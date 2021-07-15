Какими темпами в Башкортостане увеличивается ежедневный прирост больных Covid-19?

Разбираемся, действительно ли на республику надвигается новая волна коронавируса, о которой говорят в правительстве.
Суточный прирост с начала текущей недели:
12 июля – 215 пациентов с Covid-19 и 134 с пневмонией;
13 июля – 225 пациентов с Covid-19 и 136 с пневмонией;
14 июля – 222 пациентов с Covid-19 и 133 с пневмонией;
15 июля – 231 пациентов с Covid-19 и 137 с пневмонией.
Каждый день фиксируется 5-6 новых случаев летального исхода из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Для сравнения – в конце июня поступало 108-129 пациентов с коронавирусом и 102-116 с пневмонией, ежедневно фиксировалось 2-4 случая смерти из-за осложнений болезни.
Таким образом, за три недели ежесуточный прирост положительных тестов увеличился почти в два раза.
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