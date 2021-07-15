Какими темпами в Башкортостане увеличивается ежедневный прирост больных Covid-19?

Суточный прирост с начала текущей недели:

12 июля – 215 пациентов с Covid-19 и 134 с пневмонией;

13 июля – 225 пациентов с Covid-19 и 136 с пневмонией;

14 июля – 222 пациентов с Covid-19 и 133 с пневмонией;

15 июля – 231 пациентов с Covid-19 и 137 с пневмонией.

Каждый день фиксируется 5-6 новых случаев летального исхода из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Для сравнения – в конце июня поступало 108-129 пациентов с коронавирусом и 102-116 с пневмонией, ежедневно фиксировалось 2-4 случая смерти из-за осложнений болезни.

Таким образом, за три недели ежесуточный прирост положительных тестов увеличился почти в два раза.